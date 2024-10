Edizione 2024 del Leadership Forum: tutti gli interventi

TORINO - Si è appena concluso il LEADERSHIP FORUM 2024 , l’evento organizzato da Performance Strategies che, per due giorni, ha ospitato i più grandi business thinker del panorama globale e del mondo accademico e culturale, fornendo ai più di 1700 presenti - tra top manager, ceo, imprenditori e decision maker , al teatro degli Arcimboldi di Milano - gli strumenti per guidare il cambiamento delle proprie imprese. Dodici relatori internazionali che hanno condiviso con i presenti la loro visione della figura del leader, tra caratteristicheche lo rendono tale, storie di vita vissuta ed esperienze personali, aneddoti dal passato, analisi di dati, ricercheinternazionali e delle sfide che potrebbero trovarsi ad affrontare. Autenticità, talento, condivisione, lungimiranza, resilienza, opportunità di crescita, decision making, generational balancing e good willing. E poi AI e intelligenza artigianale, digital trasformation, management interculturale, sostenibilità, Made in Italy…e spazio anche a qualche considerazione sportiva.

Le parole, da Ariely a Misani



Si parte dalla motivazione umana con Dan Ariely, uno dei più interessanti e innovativi esperti di scienze sociali ed economia comportamentale, professore di psicologia ed economia comportamentale presso la Duke University: riprendendo il libro Prevedibilmente irrazionale (edito in Italia da Roi Edizioni), ha guidato i presenti, attraverso esempi concreti, alla scoperta delle logiche nascoste del comportamento umano per ottenere team più motivati e focalizzati sugli obiettivi, tra esplorazione dei nostri limiti e delle nostre buone e cattive abitudini, per aiutarci a pensare a nuove strategie di cambiamento e per costruire un ambiente di lavoro davvero compatibile con il potenziale che ciascuno di noi e realmente progettato per far risplendere.



Introdotto da Alessandro Misani, director of operations Milan Meliá Hotel, lo speech di Bill De Blasio, che ha affrontato la sfida della crisi pandemica nella città più popolosa e complessa d’America come sindaco di New York per due mandati (dal 2014 al 2021), ha risposto alla domanda cosa una crisi può fare per i nostri team e le nostre imprese? Attraverso una leadership basata su autenticità, onestà e responsabilità, ogni crisi può diventare un momento strategico per ridefinire mindset e sfide, ridisegnare il significato del lavoro svolto all'interno di team e intere imprese, rifondare e consolidare lo slancio verso un nuovo obiettivo comune. «In un’era fatta di trasparenza, è importante essere un leader onesto, che si concede all’apertura: nei momenti di crisi è più difficile essere trasparenti e ammettere i propri errori. Abbastanza erroneamente, è proprio questa apertura che ci permette di connetterci agli altri».

Roberto Bolle e il talento

Talento, dedizione, passione ed eccellenza come mindset di un’intera vita, in grado di diventare una vera e propria “impresa” sono i protagonisti dell’intervento di Roberto Bolle, il primo a diventare al contempo Étoile della Scala e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York, simbolo della danza italiana del mondo. «È fondamentale riconoscere il proprio talento per dare il meglio di sé nella vita, così come avere una passione che lo sostiene, facendolo germogliare e fiorire. Educazione, impegno e molto lavoro. E anche capacità di avere attorno persone di qualità ed eccellenza, non avendone paura, anzi. Come si può pensare di proporre una cosa di eccellenza se non ci si circonda di persone d'eccellenza?».



La scienza ci ha regalato 30 anni extra di vita: cosa ne faremo? Ad Avivah Wittrnberg-Cox, esperta sui temi della gender & generational balance che ha delineato stili di leadership più inclusivi per rendere le aziende più eque e competitive, il compito di trovare una risposta in una sessione dedicata a una questione che, con intensità crescente, sta diventando centrale per le imprese e per la società, in questo momento di profondo cambiamento demografico: la generational balance. Il potere d’acquisto si sta spostando nelle mani di gruppi anagrafici che prima non consideravamo un mercato? E come impatta la longevità sul recruting e l’individuazione di nuovi talenti?

Non tutti i rischi sono prevedibili, ma quasi tutti sono affrontabili: come anticipare i rischi sottovalutati, come crisi finanziarie e pandemie, ma prevedibili in uno scenario globale sempre più volatile? Introdotta da Matteo Curcio, senior vice president Emeai di Delta Air Lines, Michele Wucker, analista politica, esperta di economia, finanza e risk management, è l’autrice del bestseller Il rinoceronte grigio (edito in Italia Roi Edizioni), un concetto che ha influenzato le policy economico-finanziarie in oltre 75 Paesi, ha parlato del legame tra leadership e “agency”, rischio e decision making, approfondendo proprio il concetto del “Rinoceronte Grigio”.