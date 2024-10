Hey Pilates presenta Hey days con Chelle Mahoney

Preparati a scoprire il Pilates come non l’hai mai immaginato! HEYPILATES lancia HEYDAYS , una settimana esclusiva dedicata al benessere totale e alla performance, con un programma innovativo firmato Chelle Mahoney, atleta Nike e pioniera del Pilates atletico. Per la prima volta in Italia, e direttamente da Los Angeles, Chelle condividerà il suo metododi allenamentoatleticoche sfida il corpoedeleva lamente. Dall’11 al 16 Novembre 2024, le porte dello studio HEY PILATES di Milano si aprono a una settimana intensiva e trasformativa con masterclass e sessioni esclusive che spingonooltre i confini del Pilates tradizionale.

IL PROGRAMMA: SEI GIORNI DI ENERGIA, CONCENTRAZIONE E BENESSERE PROFONDO

Un calendario di esperienze di allenamento progettato per spingere ogni partecipante almassimodellepropriepossibilità. MAT Class: Masterclass dinamiche come “Train Like an Athlete” per potenziare forza e resistenza e “Flow & Deep Muscle Work,” che seguirà il talk serale sui temi dello sport, dell’alimentazione e dell’equilibrio, ospitato off-site presso il prestigioso MagnaParsHotel.

HEAT Class: Allenamento ad alta intensità nella HEAT Room, una sala innovativa che combina tre sistemi, tra cui uno a infrarossi, per ottimizzare la sfida fisica e mentale. Qui il Pilates incontra la resistenza e l’alta intensità, trasformandosi in una disciplina che aumenta la tenuta muscolare e mentale in un ambiente caldo e stimolante.

REFORMER Class: Sessioni esclusive con il Reformer, la macchina più celebredel Pilates, per un allenamento completo che supera l’idea di ginnastica dolce. Queste lezioni si concentrano su stabilità, potenziamento muscolare e controllo profondo, modellando il corpo con un approccio atletico e intenso, lontano dagli stereotipi tradizionali sul Pilates.

Hey pilates: l'innovazione del pilates a Milano

HEY PILATES nasce con l’idea del movimento e del benessere come esperienza di trasformazione. Con HEY DAYS, il centro mira a creare un ambiente dove allenamento,recuperoewellness sifondonoperoffrire unpercorsocompleto. “HEY DAYS è la nostra visione del wellness portata a un livello superiore. È un’opportunità per i nostri clienti di allenarsi, esplorare e celebrare il benessere come stile di vita, con un’atleta che altrimenti bisognerebbe andare a trovare nella WestCoast,proprio come ho fatto io” spiega Chiara,fondatrice di HEYPILATES.

Fondato con la missione di ridefinire il Pilates per adattarlo alle esigenze di chi cerca benessere e performance, HEY PILATESsi è distinto come pioniere di un approccio moderno al Pilates. HEY DAYS rappresenta un’estensione naturale della loro visione, portando a Milano l’energia, la disciplina e l’innovazione che contraddistinguonoilPilates atletico.

UNA TRAINER INTERNAZIONALE E UN'ESPERIENZA OLTRE L’ORDINARIO



Chelle Mahoney, conosciuta per il suo stile “anti Pilates princess,” è pronta a trasformare il modo di vivere ilPilates. Trainer difama internazionale, Chelle combina forza, tecnica e resistenza in un approccio che rende il Pilates una disciplina atletica, grintosa e accessibile a tutti. “Il mio obiettivo è spingere le persone oltre i limiti, rivelando quanto siano forti e resilienti,” afferma Chelle. Durante HEY DAYS, sarà al fianco dei partecipanti, offrendo un’esperienza che non è solo allenamento ma vera trasformazione.

Location e Dettagli di Partecipazione



HEY DAYS si svolgerà presso il centro HEY PILATES a Milano, un ambiente progettato per massimizzare l’efficacia e il comfort di ogni sessione, tutte a numero chiuso (massimo 4 persone per classe). Alcune sessioni esclusive, come le MAT masterclass e il talk serale, si terranno presso il magnifico Magna Pars Hotel. Dall’11 al 16 Novembre, ognuno avrà l’opportunità di vivere un programma intensivo di crescita fisica e mentale, pensato per chi desidera portare il proprio benessere a un livello superiore