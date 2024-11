Fondazione Polito: il Premio Mennea ha fatto il botto

Una serata straordinaria, in una sala gremita di volti venuti da ogni angolo d’Italia, per celebrare Pietro il Grande. La prima edizione del Premio Letterario Sportivo, dedicato al ricordo e all’eredità di Pietro Mennea, ha unito cuori e storie in un abbraccio di emozioni. Un omaggio vibrante, non solo all’atleta leggendario, ma all’uomo che ha ispirato generazioni a superare i propri limiti, correndo con il cuore verso l’infinito. Ed è stato un altro grande successo per la Fondazione Polito - Museo e Biblioteca del Calcio “Andrea Fortunato" di Santa Maria di Castellabate (Salerno).