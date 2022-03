Ucraina, Samele ritrova la fidanzata: il viaggio in auto fino a Bologna

BOLOGNA - Un lungo viaggio per allontanarsi dalla guerra e trovare una nuova casa. Lieto fine per Olga Kharlan, campionessa ucraina di sciabola che insieme a parte della sua famiglia si è ricongiunta con il collega e fidanzato Luigi Samele, 34enne schermidore azzurro delle Fiamme gialle e della Virtus Scherma Bologna vincitore del bronzo a squadre alle Olimpiadi di Londra 2012 e di due argenti (individuale e in team) ai Giochi di Tokyo 2020. "In viaggio verso Bologna - si legge a margine di in un post Instagram sul profilo del Team Italia -. Luigi Samele a Budapest si è ricongiunto con la fuoriclasse ucraina della sciabola e sua fidanzata Olga Kharlan. Con loro la sorella Tanya e il suo bimbo". La stessa foto della comitiva a bordo dell'auto con Samele alla guida è stata poi pubblicata sul proprio profilo dallo stesso schermidore: "Stop war", "Stop russian aggression", sono alcuni degli hashtag a corredo dell'immagine.