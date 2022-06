Scherma, l'Italia parte dal podio : tre medaglie nel primo giorno di Europei

Antalya (Turchia) - Inizia con tre medaglie l'avventura per l'Italia agli Europei di Scherma di Antalya , in Turchia . Sulle pedane turche, Arianna Errigo e Alice Volpi hanno portato a casa rispettivamente un argento e un bronzo nel fioretto , mentre un argento è stato conquistato anche da Luca Curatoli nella sciabola .

Errigo d'argento, Volpi di bronzo

Per Errigo è il secondo argento europeo, che si va a sommare agli ori conquistati a Torun nel 2016 e Tbilisi nel 2017, all'argento conquistato a Novi Sad nel 2018 e ai bronzi di Plovdiv nel 2009, Legnano nel 2012 e Montreaux nel 2015. Per Volpi quarto bronzo europeo: la senese classe 1992 era già stata sul terzo gradino del podio nelle tre precedenti edizioni (2017, 2018 e 2019) e partiva come prima del ranking. Bene anche le altre fiorettiste italiane del ct Stefano Cerioni: settimo posto per Palumbo e decimo per Martina Favaretto, a sua volta sconfitta da Palumbo nel turno precedente.

Curatoli storico secondo, ma quanti rimpianti

La terza medaglia azzurra arriva grazie a Luca Curatoli, che dopo un ottimo percorso si arrende in finale contro il gerogiano Sandro Bazadze dopo essere stato avanti fino al 9-5, prima del prepotente ritorno dell'avversario, che si impone 15-11. Domani in programma le gare individuali di spada femminile con le azzurre Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio e di fioretto maschile con l'oro e l'argento in carica di Dusseldorf 2019 Alessio Foconi e Daniele Garozzo insieme a Tommaso Marini e Giorgio Avola.