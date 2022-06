Europei Antalya, spada: argento Italia nella prova a squadre femminile

ANTALYA (Turchia) - L'Italia ha vinto la medaglia d'argento (11ª medaglia) nella prova a squadre di spada femminile agli Europei di scherma in corso ad Antalya. Il quartetto bronzo olimpico in carica composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola ha migliorato il risultato di Dusseldorf 2019 (3° posto) battuto soltanto in finale contro dalla Francia per 43-30. Contro le transalpine le azzurre hanno dovuto fare a meno di Alberta Santuccio, che si è fermata per il riacutizzarsi di un problema fisico che l'ha tenuta ferma e sono state in partita per metà dell'assalto, quando poi le avversarie hanno preso il largo e nulla ha potuto Rossella Fiamingo in ultima frazione, che pure ha messo ha segno 14 stoccate. Le ragazze del ct Dario Chiadò in precedenza avevano vinto il primo assalto contro la Finlandia 45-24, poi avevano superato 45-36 la Germania e, in semifinale, avevano avuto la meglio sulla Svizzera 45-32.