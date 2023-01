Skeleton, Chi è Alessandra Fumagalli: età, carriera, vita privata

Alessandra Fumagalli: biografia e vita privata

Nata il 16 agosto del 1998 a Bergamo si è appassionata allo sport sin da piccola, anche grazie al fatto che fa parte di una famiglia di sportivi. La madre è un'insegnante di educazione civica. La giovane ha praticato ginnastica artistica fino al 2014, poi ha proseguito con il salto con l’asta con l’Atletica Bergamo 59 ed infine lo skeleton. Ha cercato di far convivere le due cose ma non è stato facile, obbligandola quindi ad una vita da nomade. Ha un cugino, Roberto Piccoli che è calciatore. Sul mondo del calcio ha detto: "Seguo solo lui, non il pallone, dove il business toglie un po’ di spazio allo sport". Anche se non ha una squadra del cuore, la Fumagalli segue l'Atalanta in tv, specialmente quando gioca in Champions. Sul perché ha scelto di praticare lo skeleton, Alessandra ha spiegato: “Volevo fare un’esperienza nuova, quella tipica di chi intende mettersi in gioco per avere risultati concreti. Le sfide mi sono sempre piaciute. Sono emozioni e sensazioni difficili da descrivere: l’adrenalina, la velocità, il contatto col ghiaccio. La voglia di provare cose diverse è una costante, non soltanto per me: anche la mia compagna di Nazionale Elena Scarpellini, che è di Zanica mentre io sono di città, faceva asta, gareggiava per l’Aeronautica. Ma anche il prima, la preparazione, fa innamorare di questo sport”. Si è laureata in Design della Comunicazione al Politecnico di Milano.