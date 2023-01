Biathlon, Chi è Dorothea Wierer: età, carriera, vita privata

Dorothea Wierer: biografia e vita privata

Nata a Brunico il 3 aprile del 1990, la campionessa vive a Cavalese, in Val di Fiemme, e fa parte del gruppo delle Fiamme Gialle. della sua vita privata non si conosce molto, anche i rumors riferiscono che il suo cuore sia tutto per un uomo, con cui ha costruito un importante progetto di vita. L'atleta si è infatti sposata nel 2015 con Stefano Corradini. Sul profilo ufficiale Instagram della campionessa si possono scorgere alcuni scatti della coppia, anche se la riservatezza è la loro parola d'ordine. Classe 1978, il marito della biathlonista è allenatore di sci di fondo. Sui social Dorothea può contare su un folto numero di followers.