Bebe Vio e la morte del nonno: "Era il mio fan numero 1"

Grave lutto per Bebe Vio: è morto il nonno Giorgio. L'atleta paralimpica ha fatto il triste annuncio tramite un post sui suoi account social: "Era il mio fan numero 1 e custode ufficiale delle medaglie e dei premi fin da quando ero piccola". La schermitrice ha poi aggiunto: "Non vedevo l’ora di vincerne per tornare a casa e vederlo felice".