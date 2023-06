Elisabetta Canalis, show kickboxing: battuta Angelica Donati

Elisabetta Canalis è tornato sul ring della Night of Kick and Punch 14 – Black Tie Edition (l'evento più importante di kickboxing in Italia), battendo il 24 giugno alla Reggia di Venaria la sfidante Angelica Donati. Tra le due atlete pugni dalla cintura in su, calci a tutto il corpo, senza però affondare colpi a potenza piena.