Elisabetta Canalis pizzicata con il nuovo fidanzato Georgian Cimpeanu

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu sono stati paparazzati insieme in atteggiamenti intimi per le strade di Los Angeles. L'ex Velina di Striscia la notizia, dopo l'addio a Brian Perri, è stata già pizzicata in due occasioni con il suo allenatore di kickboxing: prima sulle spiagge di Miami e poi per le strade di Milano.