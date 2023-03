Elisabetta Canalis, l'ultima indiscrezione sulla fine del matrimonio

Elisabetta Canalis e Brian Perri: le ultime indiscrezioni

Il settimanale Oggi ha riportato gli ultimi rumors riguardanti l'ex velina nell'ultimo numero in edicola questa settimana, dove si legge che Elisabetta Canalis e Brian Perri si sarebbero allontanati anni fa. Dunque un amore che sarebbe già finito da tempo, nonostante le voci di divorzio sono di qualche settimana fa. Ma quali sarebbero i motivi della rottura? A far finire l'amore tra il medico e l'ex di Bobo Vieri ci sarebbero state le solite incomprensioni e le altrettanto classiche incompatibilità caratteriali. In aggiunta anche i due stili di vita diversi. Stando sempre alle indiscrezioni, Elisabetta ed il marito avrebbero deciso di continuare a vivere insieme per il bene della figlia, Skyler Eva. Una decisione che li ha portati in breve tempo a non reggere più "il peso di una insofferenza reciproca".