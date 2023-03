Elisabetta Canalis torna single? Le voci sul divorzio da Brian Perri

Elisabetta Canalis si starebbe separando dal marito Brian Perri . Da mesi circolavano rumors sulla fine della storia d'amore tra l'ex Velina di Striscia La notizia e l'affascinante chirurgo americano , che erano convolati a nozze nel 2014. Stando alle ultime notizie che si leggono in rete, sarebbero stati depositati in Tribunale i documenti che certificherebbero la separazione.

Elisabetta Canalis: addio a Brian Perri?

A conferma delle indiscrezioni riguardante la rottura tra i due anche il fatto che Perri da lungo tempo non appare più negli scatti condivisi dalla Canalis sui social. E sembrerebbe anche che lei abbia perfino deciso di cambiare casa, trasferendosi in un nuovo appartamento a Los Angeles. Ely e Brian avrebbero chiesto l’affidamento congiunto della figlia, Skyler Eva, 7 anni, mentre l'ex di Bobo Vieri non avrebbe avanzato alcuna richiesta di mantenimento.