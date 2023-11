Il kickboxer torinese Farcas nella "main card" di Oktagon 2023

TORINO - Il 28enne campione torinese di “Road To ONE Europe”, Yuri Farcas, entra, a sorpresa, nella main card di Oktagon, storico show di combat sports in programma sabato 18 novembre, al Pala Gianni Asti di Torino (si prevede il tutto esaurito). Per Farcas (nato in Romania prima di trasferirsi nel capoluogo piemontese) è un'importante occasione per combattere a casa propria davanti al pubblico, che, fino ad oggi, lo aveva solo visto in tv, da tutti i ring del mondo, nel corso di “Road To ONE” (dove ha vinto, nella sua categoria di peso, contro il polacco-inglese Jakob Domani), il circuito di selezione europeo per i pesi massimi creato dalla promotion asiatica "ONE".

E sarà proprio nei pesi “massimi” (fino a 105 kg di peso), che Farcas affronterà il prossimo avversario Matei Florin, membro della nazionale romena ai recenti Mondiali ISKA (sabato sarà un match di kickboxing con le “fight code rules” – in tre round da tre minuti ciascuno).