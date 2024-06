Wellness Travel Experiences, primo appuntamento a Dubai

A Dubai la prima edizione della collana di viaggi " Wellness Travel Experiences ", proposta nata per garantire esperienze personalizzate in tutto il mondo. La destinazione che ospiterà la kermesse non è casuale.

Wellness Travel Experiences, a Dubai si apre la collana di viaggi Travel Expert

Si svolgerà a Dubai dal 17 al 20 ottobre la prima edizione della collana di viaggi targata WELLNESS TRAVEL EXPERIENCES, una proposta targata Travel Expert, la rete di Consulenti Travel nata per proporre viaggi personalizzati in tutto il mondo. La destinazione identificata per questa prima edizione di viaggi all’insegna del benessere, proposto in destinazioni iconiche con contenuti esclusivi, non è casuale: si è scelto di soggiornare nel primo Wellness and Fitness Hotel 5 stelle al mondo, nella splendida cornice di Dubai: l’Hotel Siro One Za’abeel che propone servizi ad hoc per il wellness ed una attrezzatissima palestra di 1000mq con vista sul magnifico skyline di Dubai.

La soluzione è stata proposta da Sporting Vacanze, consolidato partner di Travel Expert, leader sulla destinazione, che presenta in anteprima questa struttura iconica sul mercato italiano. Parteciperanno al viaggio, quali trainer d’eccezione: Massimo Alparone, Mr Universe Fitness e Wellness Expert, già senior advisor di Travel Expert per altri progetti, con Alessandro Muò, Fitness “Fast & Functional” Trainer, e Cecilia Migliosi, Pilates, Yoga e Postural fusion Trainer.

Ne risulta una Wellness Travel Experience unica nel suo genere con trainer unici e 3 allenamenti in location esclusive. La partenza è prevista per giovedì 17 ottobre da Milano Malpensa con Emirates Airlines. Venerdì 18 ottobre ci sarà una sessione di allenamento funzionale con Alessandro Muò a Kite beach. Sabato 19 ottobre, si proseguirà con un'escursione nel deserto, dune bashing ed un'emozionante sessione di Desert Sunset Yoga tra le dune con Cecilia Migliosi. Domenica 20 ottobre sessione di Shaping Gym Workout con Massimo Alparone, Mr Universo Fitness, presso la palestra dell’Hotel Siro One Za’abeel con un panorama unico sullo skyline di Dubai.

Per ulteriori informazioni o richieste, si prega di contattare la Personal Travel Agent Federica Mazzonzelli: f.m@thetravelexpert.it