Sardegna paradiso del trekking

Il Centro

Restando sul versante orientale dell’isola, ma spostandoci verso il centro, particolare è l’escursione per raggiungere i resti dell’antico e misterioso villaggio di Tiscali, una camminata di poche ore, ma che per caratteristiche naturali attraversa un ambiente selvaggio. L’insediamento nuragico, infatti, si trova in una dolina carsica, in cima a un’altura che sovrasta la Valle di Lanaittu e rappresenta una delle meraviglie archeologiche della Sardegna. Per i visitatori del villaggio, inoltre, ingresso libero per visitare il Museo Archeologico Dorgali, per approfondire le conoscenze sulle popolazioni che abitavano questi territori in epoca nuragica. Estrema propaggine della Penisola del Sinis, nella Sardegna centro-occidentale, Capo San Marco è il promontorio che chiude a nord il Golfo di Oristano e rappresenta una tappa imperdibile dal punto di vista archeologico, soprattutto per la presenza di Tharros, fondata dai fenici nell’VIII secolo a.C. su un precedente insediamento nuragico e che merita assolutamente un’escursione.