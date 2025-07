McMahon, dopo Hulk Hogan il Wrestling trema ancora: incidente per Vince e auto distrutta

Il mondo del wrestling ha vissuto momenti di ansia per Vince McMahon. L'ex annunciatore a bordo ring, nonché due volte campione del mondo Wwe, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel Connecticut. Il fatto si sarebbe verificato il 24 luglio scorso, giorno in cui il wrestling ha pianto la scomparsa di Hulk Hogan. Le indiscrezioni sullo stato di salute dell'imprenditore statunitense hanno però iniziato a diffondersi sono alcuni giorni dopo. Stando a quanto appreso da Tmz, l'ex boss della Wwe si trovava a bordo della sua Bentley quando si è scontrato con una Bmw 430 prima di schiantarsi contro il guardrail. L'impatto ha coinvolto anche una Ford Fusion che in quel momento si trovava non molto distante due auto. È stata la stessa conducente della Bmw, di nome Barbara Doran, a raccontare sul proprio profilo social di essere stata colpita da McMahon mentre si dirigeva al porto per imbarcarsi sul traghetto per Martha's Vineyard. L'incidente non avrebbe provocato ferite gravi per nessuna delle parti coinvolte, e l'ex speaker - che il prossimo 24 agosto compirà 80 anni - sarebbe stato inoltre sanzionato per guida spericolata. Le foto circolate in rete rivelano pesanti danni alla Bentley, nonché lo scoppio degli airbag innescato dall'impatto.