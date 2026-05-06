"Zanardi, il senso della vita": ai funerali di Alex anche i suoi "figli" paralimpici

Il traguardo sta lì, a poche centinaia di metri dalla Basilica di Santa Giustina. Anche adesso ci sono migliaia di persone ad aspettare l’arrivo di Alex Zanardi , come quando la gente si radunava proprio qui in Prato della Valle - nel cuore di Padova - per vederlo sfrecciare con la sua handbike al termine della Maratona S. Antonio, quella che era diventata la sua corsa di casa. Ora non c’è nessuna linea d’arrivo da superare e la carrozzina da gara l’hanno parcheggiata in chiesa, di traverso sui gradini dell’altare. La basilica si riempie di persone, di volti noti e sconosciuti: dalla A di Abodi alla Z di Zazzaroni , arrivano tutti gli uomini e le donne che hanno conosciuto Alex e tutti quelli che non l’hanno mai incontrato, ma hanno sempre fatto il tifo per lui. La gente si emoziona quando nella navata centrale compare anche Alberto Tomba , che si sistema con discrezione (ancor più Stefano Domenicali , presidente della F1 arrivato da Miami) in terza fila, subito dietro a Bebe Vio e ai suoi genitori. Nei dintorni ci sono Giovanni Malagò e Luca Pancalli con Marco Giunio De Sanctis : olimpico e paralimpico, lo sport è uno solo, unito nel nome di Zanardi. Prima di Alex i disabili non erano campioni, erano i poverini. “ Lui ha trasformato la compassione in comprensione - commenta Pancalli, che da presidente del comitato paralimpico ha festeggiato con Zanardi i trionfi di Londra 2012 e Rio 2016 -. Umiltà, ironia e immediatezza: così riusciva ad arrivare a tutte le persone e a rendere visibile l’invisibile ”. Dalle curve di Laguna Seca con la Reynard del team Ganassi a quelle di Brands Hatch spingendo a forza di braccia la propria handbike, Alex Zanardi ha rivoluzionato lo sport paralimpico italiano: lo ha fatto non solo vincendo, ma anche raccontandolo con parole che arrivavano al cuore. E pure con gesti concreti che hanno permesso a tanti e tante di iniziare a fare sport.

"Hai aperto finestre sulle nostre paure"

Intorno alla bara la famiglia ha voluto i ragazzi e le ragazze di Obiettivo3, la società sportiva creata da Alex dopo i Giochi di Rio 2016 per rendere lo sport sempre più accessibile alle persone con disabilità. Con le loro felpe blu sono decine e arrivano da tutta Italia per salutare Alex e dirgli grazie, ancora una volta. Daniela e Niccolò, la moglie e il figlio di Zanardi, hanno scelto che siano loro a parlare dopo l’omelia di don Marco Pozza. Una decisione che è un messaggio forte, è il modo per ribadire che il lavoro di Alex va avanti: quando don Marco invita a scambiarsi un segno di pace, Daniela e Niccolò si alzano dalla prima fila e ringraziano uno a uno quegli atleti e quelle atlete.

Il 19 giugno 2020, il giorno dell’incidente in handbike che ne ha cambiato nuovamente la vita, Zanardi era impegnato con loro in una staffetta destinata a risvegliare l’Italia post Covid: Obiettivo Tricolore, un evento che è continuato anche in tutto questo tempo in cui Alex ha lottato per riprendersi pezzi di vita. E che ripartirà a settembre. Ci sono nuovi obiettivi da inseguire nel nome di Alex. “Alcuni di noi prima di conoscerti non volevano fare sport paralimpico, per non sentirsi diversi - dice Flavio Gaudiello, il primo dei ragazzi di Obiettivo3 a prendere la parola accanto alla bara -. Tu sei stato una boccata d’aria fresca, hai spalancato porte e aperto finestre sulle nostre paure e insicurezze”.