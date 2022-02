Atletica, Crippa felice: "È il nostro momento, giusto godercelo"

NAPOLI - "É il nostro momento, è il momento dell' atletica italiana. Ed è giusto che ce lo godiamo". Esulta Yeman Crippa ( Fiamme Oro ) dopo lo straordinario record italiano di 59:26 nella mezza maratona di Napoli , primo azzurro sotto l'ora, a 13 secondi dal record europeo dello svizzero Julien Wanders . "Per me questa giornata ha un valore immenso - rivela - nello sguardo di fuoco che avevo all'arrivo c'è tutta la mia cattiveria, agonistica, positiva: dopo un anno difficile come il 2021 , un susseguirsi di infortuni e delusioni, dovevo dimostrare in primis a me stesso quello che valgo. Oggi mi sono rifatto di tutto, di Siena , di Tokyo , di Dublino ".

"Voglio scendere sotto i 13 minuti nei 2000"

L'italiano fissa già i suoi prossimi obiettivi: "Quest'anno voglio scendere sotto i 13 minuti nei 5000 (ha 13:02.26, ndr) e sotto i 27 minuti nei 10.000 (ha corso in 27:10.76 in occasione dell'ottavo posto ai Mondiali di Doha). Ma soprattutto - prosegue Crippa - cerco buoni piazzamenti ai Mondiali di Eugene in luglio e medaglie agli Europei di Monaco di Baviera in agosto. Per prepararci alla pista, andremo in Marocco a fine marzo a quota 1700-1800 metri. La mezza maratona? Ne farò un'altra in autunno, sono convinto di essere portato per le distanze più lunghe: anno per anno mi dedicherò sempre di più alla mezza e poi si proverà la maratona. Passo dopo passo. Resto sempre con i piedi per terra, però oggi posso dirlo: sono tornato".