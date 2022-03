Atletica, Mondiali indoor: nuovo record italiano per Dosso nei 60m

Bene anche Aurora Berton

Fa bene anche Aurora Berton, quarta in 7"30 (a due soli centesimi dal personale) nell'ultima delle sei batterie: un millesimo di troppo la mette alle spalle della britannica Evans-Gray, terza e qualificata direttamente per il round successivo. La beffa sta proprio in quel millesimo (0.298 contro 0.299): la Berton è eliminata. La più veloce delle batterie è la statunitense Mikiah Brisco con 7.03, tre centesimi meglio della giamaicana Williams (7.06).