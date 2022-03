Mondiali indoor, Jacobs in finale nei 60 metri con il record italiano

BELGRADO (Serbia) - Marcell Jacobs alza la voce nelle semifinali dei mondiali indoor sui 60 metri. L'azzurro vince la sua gara con il tempo di 6"45 (nuovo record italiano) e vola in finale dove alle 21:20 (diretta Rai Sport) affronterà il campione in carica Christian Coleman. Lo statunitense ha vinto la sua semifinale ma in 6"51 come il suo connazionale Marvin Bracy vincitore della prima batteria.