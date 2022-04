Atletica, Crippa firma nuovo record europeo dei 5 km

ROMA - Nuova impresa di Yeman Crippa. Il fuoriclasse del mezzofondo azzurro firma il record europeo dei 5 km su strada a Herzogenaurach, in Germania: 13:14 è il tempo che lo porta in vetta alle liste continentali di sempre su questa distanza, abbassando di quattro secondi il 13:18 corso dal francese Jimmy Gressier a Montecarlo nel 2020. Crippa (Fiamme Oro) conferma tutta la propria classe dopo lo straordinario primato italiano di 59:26 in mezza maratona a Napoli in febbraio, e ora si prepara per una super stagione in pista in vista dei Mondiali di Eugene e degli Europei di Monaco di Baviera.

Crippa migliora di sei secondi il suo precedente primato Il trentino allenato da Massimo Pegoretti era reduce da un mese di allenamento in Marocco ai 1700 metri di Ifrane: nell'evento Adizero-Road To Records si classifica al settimo posto, in una gara dominata dall'etiope Yomif Kejelcha, autore della terza prestazione mondiale di sempre con 12:53, davanti ai keniani Nicholas Kimeli (12:55) e Levy Kibet (13:02). Per Crippa si tratta di un miglioramento di sei secondi rispetto al precedente primato personale (e record italiano) di 13:20 firmato alla BOclassic che nel dicembre 2020 si è corsa a Vadena, in provincia di Bolzano.