Tamberi contro Barshim a Roma dopo l'oro condiviso a Tokyo

ROMA - Legati eternamente dall'oro olimpico ex aequo nel salto in alto della scorsa estate a Tokyo, Gianmarco Tamberi e Mutaz Essa Barshim si affronteranno da accesi avversari il 9 giugno allo Stadio Olimpico di Roma nel Golden Gala Pietro Mennea. Il meeting capitolino sarà un importante test in vista dei Mondiali di atletica leggera in Oregon, in programma dal 15 al 24 luglio. Tamberi ha gareggiato una sola volta nella stagione indoor 2022, ai Mondiali al coperto di Belgrado, dove ha conquistato il bronzo con la misura di 2,31. Il 9 giugno può andare alla ricerca della prima vittoria in carriera al Golden Gala, davanti al suo pubblico, dopo un secondo posto (nel 2020), due terzi (2016 e 2021) e un quarto posto (2019). All'Olimpico di Roma, invece, Barshim è stato protagonista di uno dei salti più belli della sua carriera, il 2,41 che gli ha dato il successo nel 2014, in una stagione culminata nel primato personale di 2,43, seconda prestazione di sempre a due centimetri dal record mondiale di Javier Sotomayor. Il 30enne del Qatar torna al Golden Gala a un anno di distanza dal quinto posto di Firenze (2,30).