Atletica, Jacobs torna ai 100 metri dopo Tokyo

Ora è confermato: Marcell Jacobs correrà i 100 metri (niente da fare per i 200) a Savona. Il velocista azzurro sarà la star del Memorial Ottolia di mercoledì 18 maggio. È questa la scelta del campione olimpico dopo lo stop forzato di sabato 7 maggio a Nairobi per via dei problemi gastrointestinali che lo hanno colpito in Kenya. A comunicare la decisione ci ha pensato Marco Mura, l'organizzatore del meeting di Savona, in conferenza stampa: per Jacobs, tornato ad allenarsi insieme al suo coach Paolo Camossi, sarà la prima uscita sui 100 metri dopo il successo delle Olimpiadi di Tokyo con il record europeo di 9.80. Tutti gli occhi del mondo saranno puntati sull'impianto ligure, con il quale il campione olimpico ha un rapporto speciale: è qui che nel 2021 ha siglato il primo record italiano della propria carriera, scendendo sotto i dieci secondi con 9.95 e inaugurando la cavalcata che lo ha portato fino alla gloria di Tokyo. Nella gara dei 100 metri della Fontanassa saranno presenti tre dei quattro staffettisti azzurri che hanno conquistato l'oro con la 4x100: annunciata già da settimane la presenza di Fausto Desalu (Fiamme Gialle) e di Lorenzo Patta (Fiamme Gialle).