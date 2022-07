Mondiali Atletica: Felix chiude la carriera vincendo la sua 19ª medaglia

Allyson Felix da l'addio all'attività agonistica vincendo la 19ª medaglia mondiale della sua carriera. La vince conquistando un bronzo con il team Usa in nottata, nella finale della 4X400 mista (due uomini e due donne) vinta poi dalla Repubblica Dominicana davanti all'Olanda, con gli statunitensi al terzo posto. Nonostante il fatto che se Felix e Kennedy Simon avessero reso al meglio, probabilmente il metallo avrebbe potuto essere più pesante, la 36enne sprinter è stata applauditissima, lasciando comunque senza rimpianti, e dopo aver messo in bacheca anche undici medaglia olimpiche di cui sette d'oro. "E' stato qualcosa di molto speciale per me - le parole di Felix dopo la finale - avere avuto la possibilità di chiudere la carriera davanti al mio pubblico. E' stato bellissimo, mia figlia era sugli spalti e certo non dimenticherò questa mia ultima gara". "Chiudo portandomi via tanti bellissimi ricordi - ha aggiunto -, ma sapevo che per me era arrivato il tempo di lasciare spazio agli altri, ai più giovani. Sono in pace con me stessa e provo immensa gratitudine per il mio sport".