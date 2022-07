Atletica, Mondiali: record e beffa per Tortu, fuori dalla finale dei 200 metri

EUGENE (USA) - Record e beffa per Filippo Tortu , che firma il suo nuovo primato personale (20"10) ma resta fuori per un soffio dalla finale dei 200 metri ai Mondiali di Eugene . Nella terza e ultima batteria vince lo statunitense Kinghton (19"77) davanti al canadese Brown, che precede l'azzurro di soli tre millesimi.

Fuori anche la Kaddari

Niente da fare anche per l'azzurra Dalia Kaddari, sesta in 22"86 nella terza semifinale dei 200 e quindi eliminata. Tra le 8 che lotteranno per il titolo le tre inarrestabili giamaicane: Shericka Jackson in testa (21"67) seguita da Shelly-Ann Fraser-Pryce (21"82). Terza la statunitense Tamara Clarck (21"95), quarta Dina Asher-Smith (Gb) (21"96). Solo quinta la terza giamaicana Elaine Thompson-Herah (21"97), sesta la nigeriana Aminatou Seyni (22"04, settima la svizzera Mujinga Kambundji (22"05), ottava Abby Steiner (Usa) (22"15).