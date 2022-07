Atletica, Mondiali: Folorunso record azzurro ma out dalla finale

Ai Mondiali di Eugene, in Oregon, cade dopo nove anni il record italiano dei 400hs al femminile. Merito di Ayomide Folorunso che corre in 54"34 in semifinale e migliora di due decimi il 54"54 di Yadisleidy Pedroso realizzato a Shanghai nel 2013. Non basta però alla 25enne azzurra per accedere alla finale mondiale, per la quale sarebbe servito un proibitivo 53"72. L'emiliana si consola con il regalo più atteso, ovvero il primato nazionale, più volte sfiorato nel corso di quest'anno e finalmente centrato ad Hayward Field. "Volevo uscire dalla pista sapendo di aver dato tutto - le sue parole -, è stata una stagione in crescita e quindi so che questa è soltanto una tappa di passaggio per cose migliori che mi aspettano in futuro. Ho fatto qualche errorino tecnico perché ho preso qualche ostacolo sul primo rettilineo, ma tutto sommato sapevo che sarebbe stata una bella lotta e sono contenta di essere rimasta lì a combattere con loro. A che punto sono con la mia storia negli ostacoli? Mi sembra di essere ancora all'inizio, è come se li stessi capendo ora, pur facendo ostacoli da quasi dieci anni".