Val Brevettola Skyrace, vittoria e record per il ruandese Simukeka

MONTESCHENO (Italia) - L'atleta ruandese Jean Baptiste Simukeka si è aggiudicato la quinta edizione a Montescheno (Piemonte) della Val Brevettola Skyrace, corsa in montagna di 21 chilometri, con 1.800 metri di dislivello, che si svolge tra le alture della val Brevettola. L'atleta in forza al Gs Orecchiella Garfagnana ha demolito il record di Paolo Bert, imbattuto dal 2018, concludendo la gara in 2 ore 07' 52'' dopo essersi aggiudicato anche il Gran Premio della Montagna. Sergio Bonaldi, dopo una grande prova in discesa, si è piazzato secondo assicurandosi il titolo di campione nazionale Csen di skyrace. Terzo posto per Luca Ronchi, seguito da Roberto Giacomotti e dallo svizzero Roberto Delorenzi. Poi, Mauro Stoppini e Paolo Bert. Al femminile, si aggiudica il tricolore Csen Giulia Ronchi, concludendo la gara in 3 ore 05' 31". Sul podio Chiara Iulita e Cristina Germozzi. "Oggi il caldo ha fatto la differenza - ha commentato Sergio Bonaldi. - Lo abbiamo patito tutti, subito. Io ho cercato di gestirmi e sono riuscito a recuperare bene in discesa su Ronchi. Sono contento mi sia valso il titolo nazionale Csen".