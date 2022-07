Atletica, Jacobs punta Monaco: "Pronto a prendermi gli Europei"

SABAUDIA - Invitato a partecipare alla rassegna "Mediterranea - La civiltà blu 2022", organizzata da Micromegas in collaborazione con il Comando Unità Forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri e la Regione Lazio, Marcel Jacobs, campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x 100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, ha fatto chiarezza sulle sue condizioni fisiche, dopo il ritiro ai Mondiali di Eugene: "Sono qui per dire che sto meglio, domani farò un controllo per definire quella che è la situazione. Abbiamo ancora un Campionato Europeo quindi l'obiettivo si sposta li, e andare a prenderci questi Campionati Europei".