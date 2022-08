Europei, emozioni azzurre: Tamberi e Jacobs in finale!

MONACO DI BAVIERA - Emozioni azzurre agli Europei di Atletica Leggera in programma in Germania. Il campione olimpico sui 100 mt Marcell Jacobs ha conquistato la finale. L'atleta della Polizia ha vintola propria semifinale con il tempo di 10"00 netti. Con lui, ci sarà anche l'altro azzurro Chituru Ali che ha stabilito nel corso delle qualificazioni in proprio primato personale. A Monaco di Baviera, Gianmarco Tamberi ha conquistato la finale del salto in alto degli Europei di atletica leggera in corso a Monaco di Baviera. Il campione olimpico ha saltato agevolmente fino ai 2,21 mt, salto utile per la qualificazione in finale. Supera le qualificazioni anche il torinese Marco Fassinotti che ha saltato la stessa misura. Con loro andranno all'assalto del podio anche Carmoy (Bel), Ivanov (Bul), Potye (Ger), Amels (Ola), Wagner (Ger), Przybylko (Ger), Protsenko (Ucr), Doroshchuk (Ucr), Micheau (Fra) e Stefela (Cec).