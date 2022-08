Tortu, stagione finita: "Il mio corpo mi dice di fermarmi"

Il velocista delle Fiamme Gialle Filippo Tortu ha deciso insieme al suo allenatore, papà Salvino, di non proseguire con la stagione agonistica dopo aver conquistato il bronzo sui 200 metri agli Europei di Monaco di Baviera. I due importanti appuntamenti di quest'anno, i Mondiali dove ha stabilito il suo primato personale sui 200 metri in 20"10 e i già citati Europei, hanno richiesto un grande impegno fisico e mentale. Tortu, in merito alla sua decisione, ha dichiarato: "Abbiamo deciso di concludere questa lunga e impegnativa stagione che mi ha dato grandi soddisfazioni. Mentalmente sono ancora molto carico ma il mio corpo mi sta dando segnali inequivocabili di stanchezza, che sarebbe molto sciocco non ascoltare. Un bravo atleta deve anche imparare a riconoscere quando è il momento di fermarsi, anche se ha voglia di gareggiare. Mi prenderò un breve periodo di vacanza in famiglia e poi penso che farò qualcosa con i miei amici, prima di riprendere gli allenamenti in vista della prossima stagione".