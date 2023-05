Atletica, Kipruto è stato sospeso per doping

Il keniano Rhonex Kipruto, medaglia di bronzo mondiale nei 10.000 metri nel 2019 e detentore del record mondiale nei 10 km su strada, è stato provvisoriamente sospeso per doping, ha annunciato l'Athletics Integrity Unit (Aiu). Kipruto è stato sospeso per "uso di sostanza o metodo proibito" in forza del suo passaporto biologico, indica l'Aiu, senza ulteriori dettagli. A 23 anni, Rhonex Kipruto è già una stella dell'atletica keniota: ha vinto il bronzo nei 10.000 metri ai Mondiali di Doha nel 2019, prima di diventare detentore del record mondiale nei 10 km su strada (26 min 24) nel 2020 a Valencia. È poi arrivato nono nei 10.000 metri all'Olimpiade di Tokyo.