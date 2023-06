Atletica, Iapichino: "Golden Gala è come il giardino di casa"

"Per me è come saltare nel giardino di casa. È meraviglioso gareggiare qui, respirare l’atmosfera dei preparativi nello stadio dove di solito mi alleno, e non vedo l’ora che arrivi domani sera per confrontarmi con le migliori al mondo”. Lo ha detto Larissa Iapichino nella conferenza stampa di presentazione del Golden Gala Pietro Mennea in programma domani a Firenze. L’azzurra se la vedrà tra le altre con la campionessa olimpica e mondiale Malaika Mihambo, che Larissa ha battuto agli ultimi Europei indoor e che detiene con 7,07 il primato del meeting italiano di Diamond League.