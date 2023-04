Atletica, Iapichino: "Voglio migliorare il mio record all'aperto"

"Il mio obiettivo primario in questa stagione sarebbe quello di migliorare il mio record personale all'aperto che è ancora di 6,80 metri ed è del 2020. Mi piacerebbe ritoccarlo, e per il resto si starà a vedere, sempre cercando essere in costante crescita e provando a migliorarmi come atleta dal punto di vista sia sportivo che personale, ovvero come bagaglio di esperienze". Lo ha detto la saltatrice in lungo e argento ai recenti Europei indoor di Istanbul, Larissa Iapichino, oggi a Firenze, la sua città, a margine della presentazione del Golden Gala 2023 che si terrà nel capoluogo toscano, allo stadio Ridolfi, il prossimo 2 giugno. "La qualificazione per le Olimpiadi di Parigi avverrà il prossimo anno, e nell'anno in corso è bene pensare a quella che sarà la gara più importante: i Mondiali - ha proseguito Iapichino - Il salto in lungo è una specialità da anni di livello molto alto perché ci sono tantissime atlete che valgono sette metri, che è una misura molto importante e competitiva. E' difficile cercare di stare nella mischia, e quindi cercherò di dare tutto me stessa per essere in qualche modo presente e competitiva".