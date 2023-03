Atletica, chi è Larissa Iapichino: età, carriera e vita privata

Larissa Iapichinoè una sportiva italiana specializzata in ostacoli e salto in lungo, ha vinto la medaglia d’argento nel salto in lungo agli Europei indoor . Due anni fa il 6.91, successivamente l’azzurra ha centrato un 6.97, che rappresenta il record italiano in sala (superando la madre Fiona May) . Scopriamo insieme qualcosa in più sulla celebre sportiva tra vita privata, curiosità e carriera sportiva.

Larissa Iapichino: biografia e vita privata

Larissa Iapichino è nata a Borgo San Lorenzo (Firenze) ed è la prima figlia di Fiona May, ex campionessa mondiale si salto in lungo. Suo padre è Gianni Iapichino, ex atleta specializzato in salto con l’asta, in passato allenatore della May. Ha una sorella, Anastasia, di 10 anni. I genitori dopo diversi hanni di matrimonio, si sono separati. Si divide tra mamma e papà: vive d’inverno e fino alla fine della scuola con il padre mentre i restanti mesi dell’anno con la madre Fiona e la sorella Anastasia. Dopo 8 anni di ginnastica artistica, Larissa si è dedicata al salto in lungo. Classificata nella top 20 mondiale, la sportiva non ha trascurato gli studi: ha frequentato il liceo scientifico con profitto. Si è diplomata nel 2021, mentre si allenava con il padre Gianni per le Olimpiadi di Tokyo. Larissa ha deciso di proseguire gli studi, iscrivendosi a Giurisprudenza. Dopo la relazione con il velocista Matteo Melluzzo, la sportiva starebbe frequentando Vittorio Bartoli, giocatore di basket.