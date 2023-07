Iapichino punta Europei U23, Mondiali e superare i 7m: "Al top mi esalto"

Diamonds are a girl’s best friend: da Marilyn Monroe a Nicole Kidman passando per Beyoncé c’è l’imbarazzo della scelta per cercare la versione della canzone che più si addice a Larissa Iapichino. Serve una colonna sonora adeguata per celebrare l’ascesa della campionessa delle Fiamme Gialle in Diamond League: due vittorie di fila (Roma e Stoccolma) nel circuito più importante dell’atletica mondiale rimarcano anche a livello internazionale il percorso di emancipazione di Larissa. La figlia di Fiona May non è più una bambina da un pezzo e già con l’argento agli Europei indoor di Istanbul, lo scorso marzo, aveva lasciato intuire che questo poteva essere l’anno giusto per vederla decollare. Ora non si tratta più di semplici indizi ma di molto di più: l’atletica in questo permette di limitare le chiacchiere e di attenersi ai numeri.

Larissa Iapichino è più matura

Al di là del 6,97 saltato a Istanbul, in questo 2023 Larissa Iapichino ha realizzato 6 delle sue 10 migliori prestazioni e da quando è iniziata la stagione all’aperto non ha sbagliato praticamente nulla. Guardando la media delle gare realizzate outdoor nelle ultime settimane l’azzurra ha saltato 6,75. Cosa significa? Una misura del genere permette di insediarsi stabilmente nell’élite internazionale, perché con una misura del genere si entrava in finale in qualsiasi edizione dei Mondiali sin da Helsinki 1983. Alzare la media non è un tema ricorrente solo sui banchi di scuola (anche per una secchiona come Larissa, che studia giurisprudenza con grande profitto) ma anche in pedana. I picchi sono importanti, ma poi per inanellare risultati serve continuità ed è quella che sta mettendo ora Larissa. Già due anni fa Iapichino era atterrata a 6,91, nell’impianto al coperto di Ancona, ma poi nei mesi successivi non era riuscita a dare seguito a quel risultato, tanto che c’era chi era arrivato a dubitare del suo reale talento, dimenticando che all’epoca si trattava pur sempre di una 19enne, in bilico tra esami di maturità e Giochi Olimpici.

Diamond League, Iapichino vince il lungo. Tamberi 6° nel salto in alto

Le avversarie di Larissa Iapichino a Europei U23 e Mondiali

Tanto più che nello stesso periodo Larissa aveva deciso un non semplice cambio tecnico lasciando l’allenatore con cui era cresciuta, Gianni Cecconi, per affidarsi a papà Gianni. Una scommessa che ha richiesto tempo per essere metabolizzata: il 2021 è stato un anno a metà (e forse anche meno, se si considera l’infortunio che la fermò già a giugno), il 2022 è stato un anno di costruzione e questa ora è la stagione in cui Larissa vuole raccogliere i frutti di tanto lavoro. Le vittorie in Diamond League non contano soltanto per la caratura del circuito, ma soprattutto per il livello delle avversarie. Il successo di Stoccolma, per esempio, dice poco se ci si limita alla misura (anche se 6,69 con pioggia e freddo vale davvero molto), però poi uno guarda la classifica e vede che a finire battute ci sono la tedesca Malaika Mihambo e la serba Ivana Spanovic, due che tra Europei, Mondiali e Olimpiadi hanno vinto tutto quello che c’era da vincere. «Adoro gareggiare in questo contesto, con tutte le migliori» ha commentato la saltatrice fiorentina, che la prossima settimana guiderà la spedizione azzurra agli Europei Under 23 di Espoo. La trasferta finlandese sarà una tappa di avvicinamento verso i Mondiali di Budapest, dove ormai anche gli osservatori stranieri inseriscono Iapichino tra i nomi da podio. La storia della rassegna iridata è una storia di famiglia, con mamma Fiona che in quattro edizioni di fila è andata a occupare tutti i gradini del podio (oro a Goteborg 1995, bronzo ad Atene 1997, argento a Siviglia 1999 e oro a Edmonton 2001). Da qui alla partenza per l’Ungheria c’è poi un appuntamento con i sette metri che appare sempre più imminente.