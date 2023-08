Altetica, Furlani medaglia d'oro e nuovo record agli Europei Under 20

GERUSALEMME - Ecco la prima medaglia per l' Italia agli Europei U20 di atletica leggera: a portarla a casa è stato Mattia Furlani nel salto in lungo. Il ragazzo di Rieti, appartenente al corpo delle Fiamme Oro, ha battuto il bulgaro Saraboyukov .

Furlani, con uno straordinario 8.23 (centrato al primo tentativo), ha stabilito un nuovo record dei campionati, a un solo centimetro da quello italiano Under 20. Per un solo centimetro ha preceduto l'atleta bulgaro, medaglia d'argento con 8.22. Bronzo, invece, all'ucraino Masiuk in 7.97. Dodicesimo posto, infine, per l'altro azzurro in gara, Francesco Inzoli (7.37).

Furlani verso i mondiali di Budapest

Dopo aver conquistato l'oro un anno fa agli Europei U18, quest'anno Furlani ha stabilito il record europeo U20 con 7.99, migliore prestazione di sempre Under 20. Furlani adesso è pronto per i Mondiali di Budapest: l'atleta di Rieti sarà il più giovane della spedizione azzurra, alla sua prima esperienza iridata.