Tamberi: "Tifo Juventus fin da piccolo", e il motivo è...l'Inter

"Non seguo tanto il calcio, ma se mi chiedi se tifo qualche squadra, fin da piccolo faccio il tifo per la Juventus". Sorprende così Gianmarco Tamberi, ospite di Supertele, quando nel salotto televisivo di DAZN parla per la prima volta della sua fede calcistica, condivisa in pista con l'altro campione olimpico della 4x100 e fresco argento mondiale Filippo Tortu e con tanti altri atleti azzurri di spicco di tante discipline.