Schwazer non va alle Olimpiadi di Parigi: l’annuncio al Grande Fratello

Alex Schwazer non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Il campione olimpico a Pechino 2008, nella casa del Grande Fratello, ha ricevuto la sentenza della Wada, l'agenzia mondiale antidoping, che non ha voluto ridurre la squalifica del marciatore azzurro. La sanzione scadrà il 7 luglio del 2025: a causa di ciò, l'atleta non avrà modo di qualificarsi per i Giochi che si svolgeranno nella capitale francese dal 26 luglio all'11 agosto 2024.

Schwazer, il momento del sentenza

Schwazer comunica in diretta il verdetto agli altri concorrenti della casa del Grande Fratello: "La decisione non è stata favorevole, sono dispiaciuto. Ritengo che sia una decisione profondamente sbagliata, non è stata una decisione neutra. Credo di pagare per il fatto di non aver mai accettato un verdetto della giustizia sportiva e di aver lottato per anni per la mia innocenza. Valuterò nei prossimi giorni, in relazione alla mia squalifica e alla mia permanenza nella casa. Non ho rimpianti, vi chiedo di non far drammi. La vita è bella, siamo qui per fare una bella esperienza: andiamo avanti così".