Furlani esclusivo: "All'assalto di Roma e Parigi. 100 metri, perché no?"

Non è una più una promessa, ma una certezza. Nonostante i suoi 18 anni, (19 il prossimo febbraio) Mattia Furlani è ormai entrato nell’orbita della Nazionale, non solo in quella under 20 dove ha già mietuto più di un successo, come l’Europeo under 20 di Gerusalemme in agosto con 8,04, ma in quella assoluta, visto il suo secondo posto a Chorzow (Coppa Europa) dietro al pluricampione il greco Tentoglu. Un ragazzo che sa benissimo quali sono le aspettative che incombono su di lui, che sono uno sprone, uno stimolo per iniziare bene una stagione che lo vedrà quasi certamente protagonista nel salto in lungo, l’alto dove ha un primato personale di 2,17, per ora nel dimenticatoio. In questo periodo il reatino è di stanza a Formia in raduno con gli altri azzurri, è parso molto determinato per la stagione che inizierà tra non molto. Il focus è concentrato su tre obiettivi primari: Europei di Roma, Giochi Olimpici di Parigi e Mondiali under 20 di Lima a fine agosto. «Mi sono inculcato nella mente gli obiettivi primari del 2024 - così esordisce Mattia -, lavorerò per le gare al coperto. Lo dico subito,non molte uscite, tre o quattro al massimo, ovvio che tra queste comprendo gli Assoluti di Ancona di febbraio, con l’intento poi di arrivare a scendere in pedana ai Mondiali sotto tetto di Glasgow di inizio marzo».