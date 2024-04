Polemica Jacobs: “Stagione finita”. Tifosi spiazzati, anche se il coach…

Marcell Jacobs è tornato a farsi sentire. L'atleta azzurro, come gli accade da diversi anni, non ha ancora esordito a fine aprile. È qualcosa che gli capita dal 2019, bisogna infatti tornare al 2018 per trovare un suo debutto stagionale prima di maggio. Nonostante abbia dichiarato in precedenza che avrebbe corso già a meta aprile, la sua prima gara dell'anno è alle porte: nel caso in cui non fosse questo weekend, arriverà nel prossimo in occasione dei Mondiali di staffette alla Bahamas. Qui il quartetto della 4x100 gareggerà per qualificarsi ai Giochi.