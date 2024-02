Jacobs e le Olimpiadi: “Posso vincere di nuovo e migliorare il 9’'80 di Tokyo"

Dopo aver vinto l'oro a Tokyo, Marcell Jacobs si presente a Parigi 2024 da campione in carica. Da quel 1° agosto 2021, però, ne è passata di acqua sotto i ponti e molte cose sono cambiate. A partire dall'allenatore del 29enne di Desenzano del Garda, che non è più lo storico Paolo Camossi, ma Rana Reider. Il bresciano, infatti, si è trasferito a Jacksonville, negli Stati Uniti, dove ha iniziato un nuovo percorso che gli ha permesso di misurarsi con diretti avversari come Andre De Grasse, Jerome Blake, Trayvon Bromell, Trevor Stewart, Hakim Sanibrown e Yuki Hashioka. "Nonostante fra qualche mese saremo tutti in pista in qualità di avversari, in questo momento siamo un team che si supporta l'un l'altro. È bene che i miei avversari siano convinti che possa perdere la corona di campione olimpico, almeno finchè non arrivo a Parigi - sottolinea in un'intervista esclusiva a Sportmediaset -. Il fatto che gli ultimi due campionati del mondo siano stati vinti con un tempo superiore a 9"80 la dice lunga e soprattutto dimostra che, se sono in salute, posso migliorare quel tempo e soprattutto vincere di nuovo".