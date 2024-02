Europei Roma 2024, 50 anni dopo la grande atletica torna in Italia: la presentazione

Le stelle della grande atletica si preparano a illuminare il cielo di Roma. Dal 7 al 12 giugno lo Stadio Olimpico , il Parco del Foro Italico e i luoghi più iconici della città faranno da cornice ai Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 , presentati oggi ufficialmente nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio. Il prestigioso evento sportivo internazionale, organizzato dalla Fondazione EuroRoma 2024 e da European Athletics, torna in Italia a cinquant’anni esatti di distanza dall’ultima edizione ospitata nel 1974, anche allora nella Capitale. Nella Capitale, i grandi campioni dell’atletica si esibiranno per sei giorni consecutivi e saranno i protagonisti di una competizione articolata in 11 sessioni complessive di gara e 24 diverse discipline.

Europei 2024, la conferenza stampa

Nel corso della conferenza stampa sono intervenute le più importanti istituzioni politico-sportive, tra cui il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, il presidente della FIDAL e della Fondazione EuroRoma 2024 Stefano Mei, il presidente di European Athletics Dobromir Karamarinov, il Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri Flavio Siniscalchi, il presidente del CONI Giovanni Malagò e altre autorità. "Cinquant’anni dopo la straordinaria vittoria di Pietro Mennea allo Stadio Olimpico, nell’edizione del 1974, la città è pronta a rivivere quelle emozioni e a scrivere un'altra pagina memorabile di sport insieme al resto del Paese. Saranno sei giorni entusiasmanti per un grande evento internazionale a cui Roma farà da palcoscenico” ha detto il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Da Gianmarco Tamberi a Marcell Jacobs saranno presenti tutti i migliori atleti azzurri. L’atletica italiana sta vivendo un momento straordinario, confermato dai recenti risultati, per un totale di 17 record italiani in 9 specialità diverse nelle ultime tre settimane. Gli Europei di Roma 2024 saranno l’occasione per mostrare la crescita del nostro movimento e il trampolino di lancio verso le Olimpiadi di Parigi” ha dichiarato il presidente della Fidal e della Fondazione EuroRoma 2024 Stefano Mei.