Zaynab Dosso nella storia: nuovo record italiano nei 100 metri!

Giornata di record per l'atletica italiana al meeting di Savona. Zaynab Dosso, in primis, ha continuato a stupire tutti. La sprinter azzurra è riuscita a stabilire il nuovo record italiano sui 100 metri in batteria con uno storico 11''12 (vento +1.4) arrivato sotto il diluvio, ma non solo. La classe 1999 è partita forte dai blocchi per poi distendersi alla grande nella fase lanciata, tenendo duro fino alla fine prima di chiudere con il clamoroso tempo record. Ma non è finita qui, perchè la Dosso ha poi migliorato ulteriormente il suo strepitoso tempo in finale imponendosi con 11''02. Un'ottima notizia per l'atleta delle Fiamme Azzurre in vista degli Europei di Roma e dei Giochi di Parigi.