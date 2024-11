Battocletti per sfatare il tabù Cinque Mulini

L’ultima immagine di Nadia Battocletti impegnata nella corsa campestre è relativa al dicembre dello scorso anno. A Bruxelles agli Europei di cross. Nadia è dietro la norvegese Karoline Grødval, dà fondo a tutte le sue energie e sale sul podio, è talmente felice che si butta nel fango, si rialza e si dipinge il viso con le mani. Un’immagine che probabilmente oggi non vedremo a S. Vittore Olona, nella 93ª Cinque Mulini di fango molto probabilmente sul tracciato (km 6) non ce ne sarà e Nadia potrà probabilmente correre verso un successo, che manca a un atleta italiana dal 1990 (Nadia Dandolo), il suggello di una stagione vissuta alla grandissima. La figlia d’arte (babbo e mamma ex atleti) è ormai un punto di riferimento di tutta l’atletica femminile. Ha sbancato letteralmente gli Europei di Roma vincendo 5 e 10 mila, prendendosi la rivincita nei confronti della norvegese (5000) che l’aveva preceduta nella poltiglia della capitale belga. I due successi continentali ottenuti primati italiano su entrambe le distanze. Poi sono arrivate le Olimpiadi. Anche allo Stade de France Nadia ha realizzato un’impresa sulla carta ritenuta impossibile: vincere una medaglia. L’argento l’ha conquistato nella distanza più lunga, dopo che per un paio d’ore era stata bronzo nei 5 mila, in seguito a una squalifica della keniana Kipyegon, poi riqualificata. Il capolavoro di Nadia nei 10.000, arrivata a soffiare sul collo della kenyana Beatrice Chebet e davanti all’olandese Sifan Hassan trionfatrice in maratona. In entrambe le occasioni, la trentina della Valle di Non, migliora ancora una volta i record italiani. La stagione si chiude con un sub 4’ (3’59”19) per la prima volta in carriera, nel Golden Gala.