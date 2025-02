Furlani vola già per un super 2025

Mattia Furlani c’è. E vola già . Dopo una stagione culminata con l’argento olimpico di Parigi, il giovane lunghista italiano è già pronto per una nuova stagione sulla quale certamente lascerà il segno, forse addirittura indelebile. La dimostrazione ieri pomeriggio a Ostrava (in Repubblica Ceca) dove alla prima uscita stagionale è atterrato nella sabbia a 8,23 che tra l’altro è mondiale stagionale. Mattia ha cambiato ricorsa passando dai 16 ai 18 appoggi.

Furlani pronto per Europeo e Mondiale

Era per il reatino una sorta di prova generale in vista di altri appuntamenti ben più importanti come l’Europeo olandese (6/9 marzo) e pare anche il Mondiale di Nanchino a fine marzo. E lo ha superato alla grande. La sua gara ha avuto un avvio non felicissimo, tre salti non validi. Il secondo di un nulla ben oltre gli 8 metri. Al quarto balzo il velocissimo lunghista allenato dalla mamma Kathy Seck, atterra a 8,00. Il quinto balzo è quasi perfetto e viene misurato 8,23, che eguaglia il mondiale stagionale dello svedese Thobias Montler. Alle spalle del ragazzo “Rising Star mondiale” che venerdì si è fatto il regalo anticipato per i vent’anni che compirà venerdì, si sono piazzati il bulgaro Bozhidar Saraboyukov (8,12), Thobias Montler (8,01) e Gerson Baldé (Portogallo, 7,90). È il miglior esordio in carriera di Mattia Furlani, che lo scorso anno, era partito dall’8,08 di Stoccolma. Furlani ha un primato personale di 8,34 indoor, mentre all’aperto vanta un 8,38. Ora è atteso alla prossima tappa di Torun, il 15 febbraio. Se la vedrà con il Greco Miltiads Tentoglou, due volte olimpionico.

Zane Weir ritrova il successo nel lancio del peso

A Ostrava ritrova la vittoria anche l’italo-sudafricano Zane Weir nel peso. Per l’azzurro che è solito fare coppia con Leo Fabbri, si tratta di un successo importante, dopo un periodo di appannamento nella passata stagione a causa di una bruttissima distorsione ad a una caviglia che non gli ha permesso di esprimersi a livello delle sue possibilità. Weir vince con la misura di 21,39 (quarto lancio), buone anche le altre prove in cui ha scagliato la palla di ferro a 21,28 e 21,29.

Quinto posto per Fabbri

Restando in pedana, Leo Fabbri arrivato Ostrava direttamente dal Sudafrica con Weir, dopo aver inanellato ben 4 nulli è riuscito finalmente ad ottenere un 20,65 che gli è valso il quinto posto. Lo rivedremo a Lodz sabato. Bene anche Catalin Tecuceanu negli 800. L’azzurro ha condotto un’ottima gara battuto solo dal belga Elliot Crestan con un sontuoso 1’44”69. Il veneto chiude con un probante 1’45”35 che resta il suo secondo tempo di sempre al coperto. C’era un certo interesse a seguire gli sprint sui 60. Tutto sommato gli Europei non sono lontani e le avversarie di Zaynab Dosso (7”08 a Belgrado) iniziano a dire la loro. In primis la lussemburghese Patrizia Van der Weken che detiene la miglior prestazione mondiale dell’anno con 7”07. Quarta classificata a Roma (100) ferma i cronometri a 7”08 un centesimo in meno della favorita polacca Ewa Swoboda. Tra gli uomini si rivede lo statunitense Ronnie Baker correre in 6”50. Nel doppio giro di pista (400) si segnala l’ottimo 45”08 (mondiale stagionale) dell’ungherese Attila Molnar, così come nei 200 desta molta impressione il 20”43 dello svedese Erik Erlandsson. Lontano Diego Pettorossi, quinto in 21”50. Settima nell’asta Roberta Bruni con 4,40 e tre errori a 4,58, vittoria alla slovena Tina Sutej (4,70).