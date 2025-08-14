Tamberi papà, è nata la figlia. La gioia social e il nome scelto

Si chiama Camilla ed è nata tra le 14 e le 14.15 all’ospedale Materno infantile Salesi di Ancona. È la figlia del campione olimpico Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi. La piccola rimarrà con la mamma in ospedale fino a sabato quando saranno dimesse. "Siamo molto felici per lui e facciamo i migliori auguri alla sua famiglia - ha commentato Marco Armando Gozzini, direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche - Il fatto che abbia scelto la nostra struttura è la dimostrazione di fiducia nel Salesi, che svolge un lavoro di qualità".