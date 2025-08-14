Tamberi papà, è nata la figlia. La gioia social e il nome scelto

© LAPRESSE
Si chiama Camilla ed è nata tra le 14 e le 14.15 all’ospedale Materno infantile Salesi di Ancona. È la figlia del campione olimpico Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi. La piccola rimarrà con la mamma in ospedale fino a sabato quando saranno dimesse. "Siamo molto felici per lui e facciamo i migliori auguri alla sua famiglia - ha commentato Marco Armando Gozzini, direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche - Il fatto che abbia scelto la nostra struttura è la dimostrazione di fiducia nel Salesi, che svolge un lavoro di qualità".
Il post sui social"Il nostro miracolo. Benvenuta al mondo Camilla Tamberi Bontempi. Ti doneremo tutto l'amore che abbiamo". Così il campione olimpico di salto in alto 'Gimbo' Tamberi, in un post sul proprio profilo Instagram, ha voluto condividere la sua gioia per essere diventato per la prima volta padre pubblicando una prima immagine di sua figlia, Camilla, nata oggi ad Ancona.
