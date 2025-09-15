Duplantis infinito: oro e record del mondo (il 14°) a Tokyo, 6.30 nel salto con l'asta!

Dopo essersi aggiudicato il titolo ai mondiali di atletica in corso a Tokyo con 6,20 metri, Armand Duplantis ha migliorato il record del salto con l'asta, che già gli apparteneva, superando i 6,30 metri al terzo tentativo . Il 25enne svedese ha scavalcato se stesso per la quattordicesima volta, un record che detiene dal 2020, quando ha detronizzato il francese Renaud Lavillenie superando i 6,17 metri. In uno scenario simile a quello dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove scavalcò i 6,25 m all'ultima chance, oggi Duplantis ha aspettato fino al terzo tentativo per i 6,30. Poi ha abbracciato il greco Emmanouil Karalis , medaglia d'argento (6,00 m) e l'australiano Kurtis Marschall (bronzo con 5,95 m).

Duplantis mette nel mirino Bubka

Incoronato campione olimpico per la prima volta in carriera nel 2021 in questo stesso stadio, vuoto a causa della pandemia, Duplantis aveva dichiarato di sognare di battere il record del mondo proprio nella capitale giapponese. Re incontrastato del salto con l’asta dal 2020, 'Mondo' Duplantis ha saltato 6,29 metri al Gold del Continental Tour di Budapest il 12 agosto scorso. Nella storia del salto con l'asta, soltanto un atleta ha un numero maggiore di miglioramenti del primato mondiale rispetto a Duplantis: si tratta di Sergei Bubka, campione olimpico a Seoul nel 1988, che ha superato il proprio record per 35 volte. "È meglio di quanto potessi immaginare. È stato incredibile regalare questo record mondiale. Il pubblico era così entusiasta. Grazie mille, sono così felice", ha detto Duplantis, che ha conquistato il suo terzo titolo consecutivo ai Campionati del mondo.