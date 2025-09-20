Palmisano si ritira dalla 20 km di marcia: "Le gambe hanno smesso di rispondere"

TOKYO (GIAPPONE) - Si chiude troppo presto la 20 km di marcia ai Mondiali di Tokyo per Antonella Palmisano. L'azzurra si ferma nel corso del dodicesimo chilometro dopo essere rimasta nel gruppo di testa fino a poco prima di metà gara, a una settimana dall'argento conquistato nella 35 km che ha aperto la rassegna iridata. Stavolta la campionessa europea in carica, medaglia d'oro quattro anni fa ai Giochi di Tokyo nella 'venti' disputata a Sapporo, oltre che bronzo mondiale nel 2017 e nel 2023, non riesce a tenere il ritmo delle migliori e comincia a staccarsi dopo nove chilometri per poi perdere progressivamente terreno, ritirata come nella scorsa stagione alle Olimpiadi di Parigi. Vince ancora Maria Perez, di nuovo al successo per firmare la sua seconda doppietta consecutiva ai Mondiali dopo quella di due anni fa a Budapest, con il gran crono di 1h25:54. Dietro di lei hanno chiuso la messicana Alegna Gonzalez (1h26:06) e la giapponese Nanako Fujii (1h26:18), entrambe al record nazionale. Quindicesimo posto per Alexandrina Mihai (1h29:44), oro europeo U23 quest'anno, e 17esima Federica Curiazzi (1h29:48).