Non svegliate Nadia Battocletti ! La mezzofondista azzurra, già argento nei 10000 ( medaglia che doppia il secondo posto di Parigi ) torna sul podio di Tokyo chiudendo al terzo posto nei 5000. Queste le parole di Battocletti, che a Tokyo nel 2021 aveva tagliato il traguardo al settimo posto: "Non ci credo ancora. Tutti pensavano fosse normale prendere una medaglia dopo quella nei 10mila. Ieri ho detto a mio papà: 'Questa volta ci provo e sto davanti. Appena le vedo muoversi devo stare davanti'. Ero stanca ma mi ripetevo: 'Lo sono anche loro, non sono dei robot'. Stavo anche per raggiungere Kipyegon , negli ultimi 200 avevo Tsegay accanto ma mi sono detta: 'Ok osare ma non devo esagerare'".

Nuovo record per l'atletica italiana

Il terzo posto di Battocletti consegna inoltre all'Italia una storica settima medaglia al mondiale di atletica. Il medagliere aggiornato riporta ora 1 oro, 3 argenti e 3 bronzi. Traguardi che migliorano la bacheca della spedizione azzurra a Goteborg '95. Queste tutte le medaglie tricolore a Tokyo 2025:

Mattia Furlani : oro - Salto in lungo

: oro - Salto in lungo Nadia Battocletti : argento - 10000; bronzo - 5000

: argento - 10000; bronzo - 5000 Andrea Dallavalle : argento - Salto triplo

: argento - Salto triplo Antonella Palmisano : argento - Marcia 35 km

: argento - Marcia 35 km Leonardo Fabbri : bronzo - Getto del peso

: bronzo - Getto del peso Ilias Aouani: bronzo - Maratona

Italia out nella 4x100: caso Jacobs e ricorso respinto

Italia eliminata nella 4x100 maschile. Ai Mondiali di Tokyo, il quartetto azzurro ha chiuso in 6ª posizione, ma al momento del del cambio da Fausto Desaul e Marcell Jacobs, il 2 volte oro olimpico viene colpito al braccio dal concorrente sudafricano. Un contatto che ne ritarda la ripartenza e su cui nulla può Matteo Melluzzo nell'ultima frazione. Riavvolto il nastro dell'episodio, i giudici hanno respinto il ricorso ritenendo che Jacobs abbia invaso la corsia del sudafricano. Ragion per cui al Sudafrica sarà concesso di ripetere la prova a tempo per provare a centrare il tempo d'ingresso. "Non mi è mai capitata una cosa del genere in tante staffette corse. Io credo di essere rimasto nella mia corsia quando mi sono sentito toccato al momento della partenza. Lui era molto interno e nella mia traiettoria. L'obiettivo era portare il testimone fino in fondo per poter sperare nel ricorso", ha commentato Jacobs. Clamorosa eliminazione invece per la Giamaica, eliminata in semifinale con una inaspettata 6ª posizione.

Fontana esce in lacrime alla 4x100. Italia in finale alle 4x400

Finale amaro per il quartetto della 4x100, con Vittoria Fontana che fermata da un infortunio nella prima frazione abbandona la pisa in lacrime. L'azzurra viene accompagnata in sedie a rotelle. Queste le parole di Dalia Kaddari: "Hanno portato via Vittoria con la sedia a rotelle perché non riusciva nemmeno a camminare". Così invece Alessia Pavese: "Speriamo bene, era sotto choc". "Non sapevo se mollare la gara o prenderle il testimone e continuare a correre. Lei a metà curva è saltata in aria per il dolore", ha aggiunto Gloria Hooper. Più lieto invece l'esito della semifinale della 4x400, con l'Italia che raggiunge l'ultimo atto della staffetta, in programma alle 13.40 domenica 21 settembre, grazie al vantaggio 5 centesimi guadagnato sulla Spagna nella seconda batteria. Accedono direttamente in finale Stati Uniti, Belgio e Olanda. Ripescata invece la Francia, che chiude al quarto posto. Bene Sveva Gerevini, che in finale di Eptathlon 800 metri chiude 13ª.